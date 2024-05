O Glória segue se preparando para o retorno da Divisão de Acesso. A competição deverá voltar no dia 2 de junho. Até lá, o time de Vacaria tenta seguir a rotina de treinamentos visando a sequência do torneio. Na quinta-feira (16), os clubes estiveram novamente reunidos com a Federação Gaúcha de Futebol (FGF).