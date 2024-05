Os clubes da Divisão de Acesso não entrarão em campo até o dia 26 de maio. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) suspendeu as partidas da competição em razão da chuva que devastou parte do Rio Grande do Sul. Com muitos bloqueios nas estrada e o estado engajado em resgatar as pessoas, a FGF decidiu adiar as rodadas.