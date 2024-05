A Divisão de Acesso 2024 não será retomada antes do dia 26 de maio. O Esportivo e os clubes seguem no aguardo de melhorias nas cidades do Rio Grande do Sul, após as enchentes das últimas semanas. Se no dia 26 não houver condições de retomada, uma nova reunião com os representantes dos clubes será convocada para definir o futuro da competição. A data limite para o recomeço, sem gerar mais prejuízos para os clubes é no dia 2 de junho.