A enchente que está devastando milhares de lares gaúchos nos últimos dias também levou tudo que Juan Rafael tinha em sua casa no bairro Humaitá, em Porto Alegre. Mas o lateral-esquerdo do Brasil de Farroupilha não baixou a cabeça e está tentando seguir em frente. Na manhã desta sexta-feira (10), o atleta inclusive esteve em campo em jogo-treino diante do Caxias, que teve que ser cancelado aos 30 minutos, pela chuva que começava a alagar o gramado do Estádio Centenário.