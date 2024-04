A quinta rodada da Divisão de Acesso está adiada. Os jogos seriam realizados, nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira. No entanto, por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) optou pelo cancelamento das partidas, que foram transferidas para os dias 8 e 9 de maio.