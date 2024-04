O Esportivo não tomou conhecimento do União Frederiquense e aplicou uma goleada de 5 a 1 sobre o adversário na tarde deste domingo (28), pela quarta rodada da Divisão de Acesso. Os gols do Tivo foram marcados por Marcos Paulo (duas vezes), Giovanni, Gustavo Sapeka e Cassiano. Com o resultado, a equipe de Bento Gonçalves chegou aos sete pontos e ocupa a terceira colocação na tabela do Grupo A.