E a bola vai voltar a rolar na Divisão de Acesso. Após mais de um mês de paralisação por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica do retorno da competição. Com isso, Brasil-Far, Esportivo, Glória e Veranópolis conheceram seus confrontos.