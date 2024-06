O jogo entre Caxias e Figueirense ficou marcado por atos extracampos de torcedores. No domingo (2), integrantes das duas torcidas se enfrentaram em uma verdadeira pancadaria nas arquibancadas do Estádio Centenário. A confusão iniciou por conta de provocações. Um torcedor do time catarinense foi flagrado, em vídeos, fazendo gestos irônicos nadando e se afogando, em alusão as enchentes no Rio de Grande do Sul. Em nota oficial, o Figueirense repudiou esse ato.