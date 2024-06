O Caxias entra em campo, neste domingo (9), às 19h, diante do Náutico, no Estádio dos Aflitos, em Recife. O técnico Argel Fuchs promove apenas uma alteração no time, que venceu o Figueirense na rodada passada. O lateral-esquerdo Dudu Mandai, com entorse no joelho, fica fora. Matheus Mendes será o substituto.