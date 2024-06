O Caxias encarou o Figueirense 23 anos depois e venceu a primeira na Série C 2024 no fim de semana passada. Neste domingo (9), às 19h, no estádio dos Aflitos, o reencontro histórico será com o Náutico. As duas equipes se enfrentaram pela última vez há 19 anos, pela Série B de 2005, com o placar de 3 a 1 para os pernambucanos, em Recife.