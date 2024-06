Depois de conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C diante do Figueirense, o Caxias terá dois desafios fora de casa pela competição nacional. O primeiro deles será neste domingo (9), às 19h, diante do Náutico, no estádio dos Aflitos, pela oitava rodada. Depois, na quarta-feira (12), o Grená encara o Sampaio Corrêa, no Maranhão, em jogo adiado da terceira rodada.