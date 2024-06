Depois de passar por cinco alterações na tabela, o confronto entre Sampaio Corrêa e Caxias, pela 3ª rodada da Série C, finalmente vai acontecer. As duas equipes se enfrentam às 19h desta quarta-feira (12), no estádio Castelão, em São Luís-MA. E o time de Argel Fuchs vai a campo com duas mudanças.