O tour grená pelo Nordeste se encerra na noite desta quarta-feira (12) em São Luís, no Maranhão. Depois de sair de Recife com um gosto amargo na boca, por ter deixado o Náutico empatar a partida de domingo nos acréscimos, o Caxias tem a missão de vencer a primeira fora de casa na Série C diante do Sampaio Corrêa. O confronto adiado da terceira rodada, em virtude da dificuldade do clube em deixar o Rio Grande do Sul devido às enchentes, inicia às 19h, no estádio Castelão.