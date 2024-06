2 a 1 Notícia

Caxias perde para o Tombense e aumenta crise na Série C

Com dois gols sofridos no começo do segundo tempo e reação insuficiente, equipe grená sai do estádio Almeidão, em Tombos-MG, com a derrota por 2 a 1, a segunda seguida fora de casa. Pressão sobre o trabalho de Argel aumenta. Próximo jogo será domingo (30), com o Floresta, no Ceará

26/06/2024 - 20h09min Atualizada em 26/06/2024 - 20h25min