Casa Branca de Trump cria seu próprio universo midiático

A Casa Branca criou uma realidade midiática alternativa, com sessões informativas para influenciadores e memes do presidente Donald Trump retratado como papa ou mestre Jedi da série "Guerra nas Estrelas".

Na semana passada, também foi lançado o "White House Wire", um site desenhado para se parecer com o portal americano "Drudge Report", com links para histórias favoráveis e as redes sociais da administração.

"Levante o dedo do meio para as notícias falsas e dê um olhada no WH Wire!!!!", postou o filho de Trump, Don Jr, na rede X com um link.