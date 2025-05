"Extra omnes": veja o momento em que as portas da Capela Sistina são fechadas para o início conclave

Mestre das celebrações litúrgicas papais, cardeal Diogo Ravelli, fechando as portas da Capela Sisitna. HANDOUT / VATICAN MEDIA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após o fim do juramento dos 133 cardeais, o mestre das celebrações litúrgicas papais, cardeal Diogo Ravelli, pronunciou: "Extra omnes". O termo em latim significa "Todos para fora" e marca o último ato do rito que antecede o início do conclave nesta sexta-feira (7).

Com isso, todos os presentes, exceto os cardeais envolvidos no conclave, tiveram de deixar o espaço para o início das votações que definirão o sucessor do papa Francisco.

Após o pronunciamento, o mestre das celebrações caminhou pela nave central da Capela Sistina e fechou oficialmente as portas do local por volta das 17h45 no horário de Roma — 12h45 no horário de Brasília. O ato foi acompanhado por palmas dos presentes na Praça de São Pedro.

Nesta sexta-feira (7), ainda ocorre a primeira — e única — votação do dia. Se a fumaça for preta, indica que ainda não houve decisão sobre o novo líder da Igreja Católica e o conclave será retomado na quinta-feira (8).