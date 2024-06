Série C Notícia

Com quatro novidades, Caxias está escalado para enfrentar o Tombense

Partida é válida pela sexta rodada da Série C e havia sido adiada devido à enchente no Rio Grande do Sul no mês de maio. Técnico Argel não contará com Barba, Geilson e Gabriel Silva, suspensos. Os substitutos vão ser Pedro Cuiabá, Emerson Martins e Vitor Feijão. Mendes ganha a titularidade na lateral esquerda. Duelo inicia às 18, no estádio Almeidão

26/06/2024 - 17h02min Atualizada em 26/06/2024 - 17h04min