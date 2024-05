O ex-jogador de Juventude e Caxias, Sadi de Carli é o convidado do 56º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju. Natural de Caxias do Sul e hoje com 58 anos, Sadi atuou como goleiro, começando nas categorias de base alviverde e atuando profissionalmente também no Caxias.