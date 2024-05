União e Esperança entraram em campo no Maracanã, neste domingo (26), para arrecadar donativos e ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As equipes, formadas por ex-jogadores, atletas em atividade e celebridades, participaram do Futebol Solidário, evento organizado pelo Grupo Globo. O meia Nenê, do Juventude, fez parte da ação solidária e marcou um dos gols no empate em 5 a 5.