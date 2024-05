O Esportivo realizou, no sábado (25), um jogo-treino diante do Novo Hamburgo, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. O time do técnico Gustavo Papa venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Marcos Paulo. O teste serviu de preparação para o retorno da Divisão de Acesso.