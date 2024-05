Futebol é mesmo dinâmico. No dia 1º de setembro de 2023, a passagem do técnico Filipe Dias pelas categorias de base do Juventude foi encerrada. O fato mais curioso é que horas antes do anúncio, o profissional foi homenageado com uma camisa de número 200 do Juventude, antes do jogo contra a Chapecoense, pela 26ª rodada da Série B, no Estádio Alfredo Jaconi. O número era referente aos jogos no comando das equipes da base.