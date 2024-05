A Natação Paralímpica do Recreio da Juventude terá um fim de semana importante dentro do cenário internacional da modalidade. A partir desta quinta-feira (16), até o sábado (18), quatro nadadoras do Clube disputam a primeira fase do Campeonato Nacional Absoluto, no Centro de Treinamento Paralímpico (CTP), em São Paulo-SP, que também será a segunda e última seletiva para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.