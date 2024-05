A volta da chuva no Rio Grande do Sul fez o Juventude alterar o seu planejamento para o final da semana. O departamento de futebol tinha previsto realizar um jogo-treino diante do São José, nesta sexta-feira, em Caxias do Sul. Porém, com a previsão de um alto volume de precipitação, os clubes decidiram cancelar o teste no Centro de Treinamentos do alviverde.