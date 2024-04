O caminho do Caxias na Série C do Campeonato Brasileiro terá um primeiro capítulo no sábado (20), a partir das 19h30min, no Estádio Centenário. O Grená volta a disputar a competição nacional diante de um clube que também conquistou o acesso na temporada passada: o Athletic, da cidade histórica de São João del-Rei, em Minas Gerais.