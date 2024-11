Depois de jogar a primeira semifinal, fora de casa, com time sub-20 por estar envolvida no mesmo dia com as Quartas de Final da Liga Nacional, a ACBF precisou sofrer, neste sábado (16), para conquistar uma vaga na final da Série Ouro em 2024. Foram necessárias duas vitórias sobre a SER Santiago, no tempo normal e na prorrogação, para que o time de Carlos Barbosa chegasse a decisão do campeonato contra o Atlântico, de Erechim.