Os responsáveis pelos projetos aprovados no Financiamento de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (Fiesporte) de Caxias do Sul 2024 estiveram em uma reunião técnica seguida da assinatura de um lote de contratos na quarta-feira (17), no Centro Administrativo do Município. O encontro serviu também para celebrar os 20 anos de disponibilização do fomento direcionado ao Esporte na cidade (21ª edição).