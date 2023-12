No ano em completou 20 anos de existência, pode-se dizer que o Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul (Fiesporte) recuperou a sua força. Inicialmente denominado como Fundel, ele é o principal mecanismo de apoio do poder público às entidades, atletas e projetos que visam o desenvolvimento esportivo nas mais diferentes áreas e atuações.