Sétimo reforço contratado para a temporada de 2024, o zagueiro Rodrigo Sam, 28 anos, teve uma sequência maior de jogos com a camisa do Juventude na reta final do Estadual. O defensor disputou a última Série B do Brasileiro pelo Mirassol e chegou em definitivo ao Estádio Alfredo Jaconi com contrato assinado até o final de 2025.