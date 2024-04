O sonho do Brasil-Far de voltar à elite do futebol gaúcho começa no próximo sábado (13), às 19h. O adversário do time rubro-verde será o União Frederiquense, fora de casa. O objetivo é começar bem a competição para, no fim, retornar ao Gauchão, competição que não disputa desde 1999. O treinador será Luciano Almeida, profissional conhecido no clube.