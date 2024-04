O Caxias do Sul Basquete joga suas últimas fichas na busca pela classificação aos playoffs do NBB. Vindo de uma sequência negativa de 10 derrotas consecutivas, o time gaúcho terá os dois últimos compromissos na primeira fase nesta semana e precisa de, pelo menos, uma vitória para ter chances de avançar. O primeiro deles será nesta quarta-feira (10), às 20h, diante do Minas, terceiro colocado na tabela.