O Voleibol do Recreio da Juventude começou a temporada com a comemoração de uma grande conquista para duas atletas do Clube. Valentina Brun e Giulia Verona integraram a Seleção Gaúcha que conquistou o Campeonato Brasileiro de Seleções sub-16, em Maringá-PR. A final ocorreu no último domingo (21) com as meninas do Rio Grande do Sul ganhando de Santa Catarina.