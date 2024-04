Multicampeão no Sada/Cruzeiro, o levantador caxiense e da Seleção Brasileira, Fernando Cachopa está em sua segunda temporada na Itália e continua acumulando grandes resultados. O jogador de 28 anos é o grande líder do Vero Volley Monza, que alcançou a final inédita da Liga Italiana, o Scudetto, mesmo com o time não sendo considerado favorito.