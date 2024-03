Rivais nas semifinais do Gauchão 2024, Caxias e Grêmio têm um histórico de confrontos muito expressivos na competição. Nem o poderio e favoritismo do Tricolor fizeram com que os duelos decisivos fossem vencidos por larga vantagem. Pelo contrário, o equilíbrio sempre marcou os encontros de grenás e gremistas.