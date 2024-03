O projeto social "Gol de Ouro", mantido pelo atleta Alex Telles, ex-Juventude, recebeu mais seis pequenos atletas. Eles entraram por meio do projeto "Braços Que Abraçam", do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Laços da Amizade, da Fundação de Assistência Social (FAS).