O Caxias lutou, buscou um empate, mas não conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Na noite de terça-feira (12), o time empatou em 2 a 2 com o Bahia, no Estádio Centenário. No jogo único, a igualdade levava a decisão para os pênaltis e foi o que aconteceu. Contudo, o Grená perdeu por 6 a 5 para a equipe de Salvador. Após o jogo, o técnico Argel Fuchs enalteceu a atuação da equipe diante de um adversário com grande poder de investimento, pois virou SAF e tem o Grupo City como principal investidor.