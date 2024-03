Desde que chegou ao Caxias, o técnico Argel comandou a equipe em cinco jogos. E todos eles com caráter decisivo. Logo na estreia, o treinador teve que apagar um incêndio presente com os insucessos seguidos da equipe no Gauchão 2024. E de cara, o desafio era enfrentar o Juventude, no Alfredo Jaconi. O empate no clássico, com atuação consistente, deu a confiança de que todos no Estádio Centenário precisavam.