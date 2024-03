O Caxias lutou até o fim do tempo normal e foi premiado pela sua entrega. O time grená saiu na frente, levou a virada do Bahia ainda na primeira etapa e chegou ao empate nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. Na marca do cal, melhor para os visitantes, que venceram por 6 a 5 e eliminaram os gaúchos da competição.