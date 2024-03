Todo torcedor apaixonado pelo futebol já fez uma promessa pelo time do coração. No caso do professor de português e literatura Rafael Iotti, 31 anos, a ideia terminou de forma bastante saborosa para estudantes da Escola Municipal Abramo Pezzi. No ano passado, antes da decisão do Caxias contra a Portuguesa-RJ, o professor Iotti prometeu para duas turmas: se os alunos torcessem para o grená chegar à Série C todos ganhariam xis para comemorar. O pagamento veio na noite desta sexta-feira (1º).