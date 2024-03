A retomada do bom futebol do Caxias e a rápida reação no Gauchão tem um protagonista. O técnico Argel Fuchs ajustou a engrenagem grená, e não precisou nem de reforços. O treinador tem seu estilo próprio de lidar com o grupo de atletas. E dentro de campo se vê uma equipe mais organizada taticamente. Sob o seu comando, o Caxias ainda não perdeu. Entre Gauchão e Copa do Brasil são seis jogos, com quatro vitórias e dois empates.