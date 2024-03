Apesar do treino fechado desta sexta-feira (15), o técnico Argel Fuchs não fez mistério na escalação do Caxias para enfrentar o Grêmio, neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário. O confronto é válido pelo jogo de ida das semifinais do Gauchão. O técnico Grená confirmou que o time terá apenas uma mudança da equipe que empatou em 2 a 2 com Bahia na Copa do Brasil. O atacante Gabriel Silva está suspenso e Álvaro será o titular com a camisa 9.