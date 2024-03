A caxiense Maria Eduarda do Nascimento, 22 anos, está buscando apoio e recursos para garantir sua presença em torneios de tênis de mesa em 2024. No ano passado, a atleta foi campeã de uma etapa nacional da modalidade, chamada de TMB Platinum, que foi disputada no Rio de Janeiro. Ela foi a primeira caxiense a ganhar uma medalha de ouro na modalidade individual no circuito nacional.