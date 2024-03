O Juventude terá uma alteração na equipe para encarar o Inter pelo jogo de volta das semifinais do Gauchão. O técnico Roger Machado não poderá repetir a mesma formação do jogo da ida, no Estádio Alfredo Jaconi, quando as equipes empataram em 0 a 0. Para chegar às finais do Estadual, o time da Serra terá de vencer em Porto Alegre, nesta segunda-feira (25), às 21h45min, no Estádio Beira-Rio.