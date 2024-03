O momento do Caxias do Sul Basquete no NBB 16 é extremamente difícil. Com sete derrotas seguidas na conta — a última diante do Fortaleza — , o time do técnico Rodrigo Barbosa caiu na tabela e hoje ocupa a 17ª colocação, com oito vitórias em 31 partidas. Dos 19 times que disputam a competição, 16 avançam aos playoffs.