Na última semana, o Glória de Vacaria anunciou o retorno do técnico Carlos Moraes para o comando da equipe em 2024. Essa será a segunda passagem do profissional no clube. Ele comandou a equipe em parte da campanha na Divisão de Acesso de 2015, quando o Glória conquistou o título e retornou à primeira divisão do futebol gaúcho.