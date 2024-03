O Juventude precisará vencer o Inter, no Estádio Beira-Rio, para chegar à final do Gauchão. O time do técnico Roger Machado empatou o duelo de ida, em 0 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi. O treinador não poderá repetir o time pelo quarto jogo seguido. O lateral-direito João Lucas, com dores no joelho, é desfalque da equipe alviverde.