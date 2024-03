O Caxias do Sul Basquete tem uma semana decisiva na atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Serão dois jogos em casa para acabar com uma sequência negativa. Equipe da Serra não vence há seis partidas na competição. O primeiro duelo será nesta segunda-feira (25), às 20h, diante do Fortaleza, no Ginásio do Sesi.