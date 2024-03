O Time André Góes foi o grande vencedor da edição 2024 do Jogo das Estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB) disputado nesse sábado (16), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Na decisão, a vitória foi sobre o Time Márcio por 22 a 21. Pela terceira vez na carreira, Lucas Dias foi eleito o Jogador Mais Valioso (MVP) do evento e igualou o até então recordista isolado, o norte-americano Shamell Stallworth.