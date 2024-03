O ano paralímpico de Larissa Rodrigues, 19 anos, tem o marco inicial neste sábado (9). A atleta do Recreio da Juventude disputa o Meeting Loterias Caixa de Natação, no Clube Curitibano, na capital paranaense, com o intuito de consolidar a temporada de evolução, em busca da possibilidade de disputar os Jogos Paralímpicos de Paris, em agosto.