O dia 12 de abril de 2009 marcou mais um capítulo do clássico Ca-Ju. O Caxias venceu o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, por 2 a 0, na semifinal da Taça Fábio Koff, segundo turno do Gauchão. O time grená era comandado por Argel Fuchs, que agora retorna ao clube para sua terceira passagem.