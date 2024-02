O Juventude avançou à segunda fase da Copa do Brasil. O time faturou mais R$ 1,785 milhão pela classificação em cima do Iguatu, no Ceará, pela primeira fase da competição nacional. Porém, o time de Roger Machado passou por um sufoco desnecessário e não conseguiu balançar as redes. Após o jogo, que terminou em 0 a 0, o técnico enalteceu a classificação.